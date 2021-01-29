З 29 січня можна видаляти секретні чати, створені групи й очищувати записи в історії викликів з обох сторін.

Telegram розіслав користувачам детальну інструкцію, як перенести історію повідомлень з інших месенджерів, зокрема WhatsApp, Line і KakaoTalk.

Про це йдеться у блозі Павла Дурова.

Ця функція працює як з особистими чатами, так і з групами.

Читайте такожАстронавти NASA активують європейську наукову платформу на МКС (відео)

Як це працює

Щоб перенести чат з WhatsApp для iOS, достатньо відкрити сторінку з інформацією про контакт або групу, натиснути «Експорт бесіди» і вибрати Telegram у меню «Поділитися».

На пристроях Android усередині чату WhatsApp потрібно натиснути ⋮ > Більше > Експорт бесіди, а потім вибрати Telegram у меню «Поділитися»:

На iOS у WhatsApp можна також експортувати дані просто зі списку чатів. Достатньо провести на чаті вліво і вибрати '…' > Експорт бесіди.

Перенесене листування, обіцяють у компанії, майже на займе додаткової пам’яті на смартфоні.

«Telegram дозволяє не зберігати повідомлення та фотографії з листування на пристрої. При цьому ви в будь-яку мить можете переглянути всі повідомлення, фотографії, відеозаписи та документи», – йдеться у повідомленні. Очистити пам'ять та обмежити обсяг місця на диску, що займається, можна в «Налаштуваннях».

Крім того, може не лише експортувати історію повідомлень, а й видаляти будь-коли для всіх учасників листування.

З 28 січня можна видаляти секретні чати, створені групи й очищувати записи в історії викликів з обох сторін. Сервери Telegram не зберігають інформації про видалені чати та записи в історії викликів, тож ці дані зникнуть назавжди.

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагається, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.

19 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення Користувацької угоди, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у січні повідомив про найбільшу цифрову міграцію в історії. За його словами, тільки з 9 по 12 січня в Telegram прийшли 25 млн нових користувачів. Їх загальна кількість перевищила 500 млн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН