Голосові чати доступні в будь-яких групах - в одному вікні з листуванням.

Telegram після оновлення запустив аудіоконференції в групах - голосові чати, до яких учасники можуть приєднатися в будь-який момент.

У такому чаті одночасно можуть брати участь тисячі користувачів. Про це повідомляється в Телеграм-блозі.

Як працюють голосові чати в Telegram

Голосові чати доступні в будь-яких групах - в одному вікні з листуванням. Запустити голосовий чат може Адміністратор з профілю групи - для цього треба вибрати "Ще" і "Голосовий чат". На відміну від звичайних дзвінків, домовлятися про час не потрібно - голосовий чат відкритий завжди.

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У групі завжди видно, хто з учасників зараз говорить. Користувачі можуть в будь-який момент приєднатися і послухати. При цьому після підключення до голосового чату можна продовжувати читати і відправляти повідомлення в будь-які бесіди. Кнопки для управління мікрофоном залишаться на екрані.

Користувачам Android доступний режим відображення поверх інших додатків. У цьому режимі можна керувати мікрофоном і бачити, хто говорить в чаті, навіть якщо додаток згорнуто.

Додаток Telegram: що відомо

Telegram - месенджер, що дозволяє обмінюватися повідомленнями і медіафайлами багатьох форматів. Творцем месенджера є Павло Дуров, засновник російської соціальної мережі «Вконтакте».

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Автор: Олег Давигора