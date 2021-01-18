Яскраві кольори на знімку свідчать про скупчення зірок у цій спіральній галактиці з перемичкою.

Розташована в сузір'ї Діви, приблизно в 50 мільйонах світлових років від Землі, спіральна галактика NGC 4535-воістину приголомшливе видовище.

Попри неймовірну якість цього фото, отриманого за допомогою космічного телескопа Hubble, NGC 4535 має туманний, дещо примарний вигляд при перегляді в менший телескоп.

Це призвело до того, що астроном-любитель Леланд Коупленд у 1950-х роках назвав NGC 4535 "загубленою галактикою".

Яскраві кольори на знімку свідчать про скупчення зірок у цій спіральній галактиці з перемичкою.

Блакитні кольори, розташовані серед довгих спіральних рукавів NGC 4535, вказують на присутність більшої кількості молодших і гарячих зірок. А ось жовтіші тони в центрі галактики припускають, що ця область є домом для зірок, які старші й холодніші.

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Нагадаємо, раніше вчені за допомогою телескопа Hubble отримали знімок ESO 495-21 - крихітної галактики з "великим серцем". Галактика займає всього три тисячі світлових років в поперечнику, але активно виробляє нові зірки.

Космічний телескоп Hubble: що він робить

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій