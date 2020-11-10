Ілон Маск переконаний, що ця розробка буде важлива для всього світу.

Ілон Маск підтвердив, що його компанія Tesla зараз працює над третьою версією «принтера вакцин» для компанії CureVac – остання розробляє вакцину від COVID-19.

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Як повідомляє Electrec, Маск переконаний, що ця розробка буде важливою для всього світу.

Раніше Маск повідомляв, що Tesla стала партнером німецької біотехнологічної компанії CureVac, яка розробляє РНК-вакцину від коронавірусу. Завдання Tesla - "створити РНК мікрофабрики для CureVac".

Зазначається, що співпраця Tesla і CureVac почалося торік, ще до початку глобальної пандемії COVID-19. Компанії подали спільний патент на потенційно революційний "біореактор РНК".

У Tesla націлені створити систему "друку" РНК, яка буде доступна всьому світу.

Молекули РНК споріднені з молекулами ДНК, вони зустрічаються у всіх формах життя. CureVac знайшла спосіб стабілізувати такі молекули і використовувати їх для лікування специфічних захворювань. Так, в компанії працювали над боротьбою з грипом, але перемикнулись на COVID-19. Не так давно компанія перейшла до другої фази клінічних випробувань своєї вакцини.

Передбачається, що в разі успішних випробувань вакцини CureVac зіткнеться з проблемою її поширення по всьому світу. Тут і може стати в нагоді виробничий досвід Tesla.

Маск вважає, що цей проект Tesla буде важливий для всього світу, але не вірить в його фінансову значущість для компанії.

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Автор: Дмитро Захаров