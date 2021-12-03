Електричний квадроцикл виконано у стилі знаменитого, але ще не випущеного пікапа Cybertruck.

Виробник електромобілів Tesla випустив у США електричний квадроцикл Cyberquad для дітей з 8 років.

"Будьте готові до будь-яких пригод з повністю електричним Cyberquad for Kids. Натхненний нашим культовим дизайном Cybertruck, чотириколісний квадроцикл має повністю сталеву раму, м'яке сидіння і регульовану підвіску з заднім дисковим гальмом та світлодіодними світловими смугами", - йдеться на сайті компанії.

Читайте такожАкції Tesla пробили історичний максимум: компанія отримала рекордне замовлення на електромобіліCyberquad for Kids працює від літій-іонного акумулятора, розвиває швидкість до 16 км/год і володіє запасом ходу на 24 км.

Tesla відкрила передзамовлення на квадроцикли та пообіцяла почати доставку через 2-4 тижні. Коштує Cyberquad for Kids 1 900 доларів.

Як повідомляв УНІАН, Tesla представила концепт повнорозмірного квадроцикла Cyberquad разом з електричним пікапом Cybertruck ще в листопаді 2019 року. Однак випуск дитячої версії компанія раніше не анонсувала.

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Автор: Катерина Комолова