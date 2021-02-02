Маск тимчасово покидає "Твіттер" \ фото REUTERS

Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX, підприємець Ілон Маск  вирішив тимчасово покинути соцмережу Twitter.

Читайте такожІлон Маск успішно чипував мавпуПро своє рішення він оголосив у  мікроблозі. Між тим, на який час Маск бере перерву і з якої причини, у своєму повідомленні він не уточнив.

 Twitter Маска

Ілон Маск завів акаунт у соцмережі влітку 2009 року. В даний час на його сторінку підписані 44,8 млн читачів. 

В основному винахідник постить у Twitter інформацію, що стосується SpaceX та розробок Tesla, викладає захопливі фото і відео запуску ракет.

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Автор: Ірина Погоріла