Маск не уточнив причину свого рішення.

Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX, підприємець Ілон Маск вирішив тимчасово покинути соцмережу Twitter.

Читайте такожІлон Маск успішно чипував мавпуПро своє рішення він оголосив у мікроблозі. Між тим, на який час Маск бере перерву і з якої причини, у своєму повідомленні він не уточнив.

Twitter Маска

Ілон Маск завів акаунт у соцмережі влітку 2009 року. В даний час на його сторінку підписані 44,8 млн читачів.

В основному винахідник постить у Twitter інформацію, що стосується SpaceX та розробок Tesla, викладає захопливі фото і відео запуску ракет.

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Автор: Ірина Погоріла