Маск тимчасово покидає "Твіттер" \ фото REUTERS
Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX, підприємець Ілон Маск вирішив тимчасово покинути соцмережу Twitter.
Читайте такожІлон Маск успішно чипував мавпуПро своє рішення він оголосив у мікроблозі. Між тим, на який час Маск бере перерву і з якої причини, у своєму повідомленні він не уточнив.
Twitter Маска
Ілон Маск завів акаунт у соцмережі влітку 2009 року. В даний час на його сторінку підписані 44,8 млн читачів.
В основному винахідник постить у Twitter інформацію, що стосується SpaceX та розробок Tesla, викладає захопливі фото і відео запуску ракет.
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