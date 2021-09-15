Ось-ось закінчилась ще одна гаряча осіння презентація. Слідом за Apple, свої нові ґаджети представила і Xiaomi.

Разом з Цитрусом розбираємося, чим потішили, і на що вже варто готувати гроші фанатам Xiaomi.

Яскравий і супер-потужний Xiaomi 11T Pro

Презентацію почали із козирів! Для всіх, кому потрібно максимум від свого флагмана, Xiaomi представив супер-потужний безрамковий 11T Pro розміром 6,67 дюйма і частотою оновлення 120 Гц. Особливість новинки у висококласному 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 888.

Також збулися і очікування фанів від батареї, ємність якої становить 5000 мАг. Тепер, поки ти збираєшся на роботу, твій смартфон зарядиться повністю на 100% всього за 17 хвилин.

Камера 11T Pro також повністю нова - це потрійний модуль з основним датчиком 108 Мп, а також шириком і теле-макрозйомкою, завдяки чому підтримує зйомку 8К HDR10+. Крім того, 11T Pro підтримує кінематографічну зйомку. Обсяг пам'яті новинки - 256 Гб. Роби попереднє замовлення Xiaomi 11T Pro у Цитрусі вже зараз.

Молодший брат - Xiaomi 11T

Базовий смартфон, виглядає так само, як і версія Pro, але при цьому став легшим і тоншим. Діагональ новинки також 6,67 дюйма. Відрізняється базова версія від 11T Pro лише процесором. У даній моделі це - 8-ядерний MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Обсяг пам'яті - 128 Гб. Поспішай зробити попереднє замовлення новинки у Цитрусі.

Простіший, але не гірший Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Спрощена модель нової лінійки має трохи інші характеристики і розмір AMOLED-дисплея в 6,55 дюйма. У порівнянні з попередніми новинками, тут трохи слабкіше батарея, з ємністю 4250 мАг. Роботу ґаджета забезпечує 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 778G.

Змінилася і камера, основний датчик якої тут 64 Мп. При цьому фронтальна камера краще, ніж у базовій версії лінійки і становить 20 Мп. Оформлюй попереднє замовлення у Цитрусі вже зараз.

Супер-тонкий і елегантний планшет Pad 5

У відповідь на Apple iPad mini, Xiaomi представили свій крутий планшет. Розміри пристрою становлять 254,7х166,3х6,9 мм, а вага - 511 грамів. Планшет з діагоналлю 11 дюймів включає акселерометр, гіроскоп, датчик наближення і компас. Також пристрій підтримує USB Type-C і Bluetooth 5.0.

Планшет оснащений камерою на 13 МП, а на передній панелі є камера на 8 МП.

Pad 5 доступний у чорному, білому і зеленому кольорах. Крім того, він оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 860, а графічний процесор - Adreno 640. Поспішай оформити попереднє замовлення новинки у Цитрусі.

Фітнес-трекер Smart Band 6 з підтримкою NFC

Закінчили презентацію гідним уваги фітнес-трекером з великим AMOLED-екраном, і діагоналлю 1,56 дюйма. Новинка має більше 130 ексклюзивних циферблатів на будь-який смак.

Але головна його особливість в тому, що Smart Band 6 підтримує функцію безконтактної оплати NFC.

Серед функцій також варто відзначити появу можливості вимірювання рівня кисню, що особливо актуально під час пандемії. Особливістю Smart Band 6 є підтримка безконтактної оплати NFC. Поспішай зробити попереднє замовлення новинки на сайті Цитрусу.