Додаток дозволяє пішоходам знайти найпрохолодніший маршрут.

З'явився додаток, що дозволяє пішоходам в одному з районів Барселони знайти найбільш тінистий маршрут, щоб врятуватися від спеки.

Сервіс Cool Walks пропонує різні маршрути в залежності від потреб людини.

Так, наприклад, користувач може вибрати

"найкоротший шлях" , якщо його зовсім не хвилюють сонячні промені,

"тінистий шлях", якщо хоче дістатися місця призначення досить швидко, але водночас не перегрітися на сонці,

або "режим вампіра" - тоді маршрут буде побудовано так, щоб на пішохода за можливості не потрапив жоден сонячний промінь.

Крім того, додаток покаже, де розташовані фонтанчики для пиття і де можна сховатися від спеки.

"Літо в Барселоні спекотне і стає дедалі спекотнішим через зміни клімату. Міська рада Барселони схвалила і виконує кліматичний план з боротьби зі зміною клімату за допомогою безлічі заходів і завдань. Цей інструмент маршрутизації для пішоходів відповідає одному з напрямків кліматичного плану: запобіганню надмірної спеки", - йдеться на сайті сервісу.

Як повідомляє The Guardian, додаток використовує інструмент Lidar для створення моделей рельєфу Землі з високою роздільною здатністю з точністю до 10 см. Ця інформація поєднується з даними про рух сонця, щоб визначати, де розташована тінь у будь-який час доби.

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Переклад: Катерина Комолова