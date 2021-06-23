З'явився додаток, що дозволяє пішоходам в одному з районів Барселони знайти найбільш тінистий маршрут, щоб врятуватися від спеки.
Сервіс Cool Walks пропонує різні маршрути в залежності від потреб людини.
Так, наприклад, користувач може вибрати
- "найкоротший шлях" , якщо його зовсім не хвилюють сонячні промені,
- "тінистий шлях", якщо хоче дістатися місця призначення досить швидко, але водночас не перегрітися на сонці,
- або "режим вампіра" - тоді маршрут буде побудовано так, щоб на пішохода за можливості не потрапив жоден сонячний промінь.
Крім того, додаток покаже, де розташовані фонтанчики для пиття і де можна сховатися від спеки.
"Літо в Барселоні спекотне і стає дедалі спекотнішим через зміни клімату. Міська рада Барселони схвалила і виконує кліматичний план з боротьби зі зміною клімату за допомогою безлічі заходів і завдань. Цей інструмент маршрутизації для пішоходів відповідає одному з напрямків кліматичного плану: запобіганню надмірної спеки", - йдеться на сайті сервісу.
Як повідомляє The Guardian, додаток використовує інструмент Lidar для створення моделей рельєфу Землі з високою роздільною здатністю з точністю до 10 см. Ця інформація поєднується з даними про рух сонця, щоб визначати, де розташована тінь у будь-який час доби.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Австралії випробували безпілотний літаючий електромобіль (фото)
- SpaceX хоче покрити всю планету інтернетом Starlink до вересня
- NASA взялося за розробку порошку для прання одягу на МКС або дорогою до Марса
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram