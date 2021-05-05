Вчені прийшли до висновку, що, швидше за все, останки належали двом дорослим чоловікам

У Національному музеї Данії виявили людські останки зі знаменитого кургану Б'єррінгхея, що відноситься до епохи вікінгів.

Про це повідомляє N+1.

Як повідомляється, знайдені ще в 1868 році кістки із залишками тканин більше ста років вважалися втраченими. Ймовірно, через помилку працівників музею довгий час ці знахідки зберігалися в неправильно підписаній коробці.

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Загальне збереження кісток виявилося поганим, жодна з них повністю не вціліла. Виділити ДНК з такого матеріалу виявилося неможливим. Однак вчені прийшли до висновку, що, швидше за все, останки належали двом дорослим чоловікам.

Відзначається, що у 1868 році при розкопках кургану Б'єррінгхея в селі Маммен в Ютландії археологи виявили одне з найзнаменитіших Данських поховань епохи вікінгів. Це багате поховання відоме своїми численними та добре збереженими речами з шовку, золота і срібла. Особливу популярність здобула залізна сокира, інкрустована сріблом. Однак людські останки з кургану пропали з колекції Національного музею Данії понад сто років тому.

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Автор: Катерина Лиманська