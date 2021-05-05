У Національному музеї Данії виявили людські останки зі знаменитого кургану Б'єррінгхея, що відноситься до епохи вікінгів.
Про це повідомляє N+1.
Як повідомляється, знайдені ще в 1868 році кістки із залишками тканин більше ста років вважалися втраченими. Ймовірно, через помилку працівників музею довгий час ці знахідки зберігалися в неправильно підписаній коробці.
Читайте такожУ Єгипті знайшли понад сотню стародавніх поховань, забутих на тисячі років (фоторепортаж)
Загальне збереження кісток виявилося поганим, жодна з них повністю не вціліла. Виділити ДНК з такого матеріалу виявилося неможливим. Однак вчені прийшли до висновку, що, швидше за все, останки належали двом дорослим чоловікам.
Відзначається, що у 1868 році при розкопках кургану Б'єррінгхея в селі Маммен в Ютландії археологи виявили одне з найзнаменитіших Данських поховань епохи вікінгів. Це багате поховання відоме своїми численними та добре збереженими речами з шовку, золота і срібла. Особливу популярність здобула залізна сокира, інкрустована сріблом. Однак людські останки з кургану пропали з колекції Національного музею Данії понад сто років тому.
Вас також можуть зацікавити новини:
- BBC: знайдена у Франції плита з бронзової ери виявилася 3D-картою місця в Європі
- Археологи розкопали загублене "Золоте місто" в Єгипті (фото)
- У Китаї знайшли найменший слід стегозавра (фото)
- У Туреччині виявили гладіаторську арену часів Римської імперії (фото)
- Поблизу Львова археологи знайшли меч, якому понад 1,5 тисячі років
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram