Компанія визнала просування власних сервісів на шкоду конкурентам і обіцяє відкоригувати механізм роботи.

Французька антимонопольна служба вирішила оштрафувати Google на 220 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку онлайн-реклами.

У повідомленні на сайті органу йдеться, що компанія, що має домінуюче становище, а отже несе особливу відповідальність, надавала "преференційний режим своїм запатентованим технологіям, пропонованим під брендом Google Ad Manager" з продажу та розміщення реклами на шкоду конкурентам.

Скаргу про недобросовісну конкуренцію подали News Corp, Le Figaro і Rossel La Voix. Google не заперечували факти та вирішила скористатися процедурою врегулювання. Влада задовольнила прохання компанії.

Зокрема, Google запропонувала зобов'язатися поліпшити взаємодію сервісів Google Ad Manager зі сторонніми рекламними платформами для продажу рекламних площ. Регулятор підтримав цю пропозицію і зробив обов'язковою до виконання.

"Рішення про санкційні заходи щодо Google має особливе значення, оскільки це перше у світі рішення, що аналізує складні алгоритмічні процеси аукціонів, за допомогою яких відображається реклама в інтернеті", - зазначила глава антимонопольного управління Франції Ізабель де Сільва.

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Переклад: Катерина Комолова