Спостерігати зближення можна в будь-якій точці земної кулі, але найкращі умови склалися на екваторі.

Найбільші планети Сонячної системи-Юпітер і Сатурн, сьогодні підійшли одне до одного настільки близько, що спостерігаються з Землі практично як одне небесне тіло. Це рідкісне явище, в останній раз воно спостерігалося близько 400 років тому.

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Востаннє раз Юпітер і Сатурн вишикувалися так близько одне до одного в 1623 році, і настільки добре видимим явище було майже 800 років тому, в 1226 році. Наступне схоже злиття планет відбудеться у 2080 році, а також у 2400 році

Спостерігати зближення можна в будь-якій точці земної кулі, але найкращі умови склалися на екваторі.

REUTERS опублікувало унікальні фото зближення Юпітера і Сатурна, зроблені в Катманду (Непал). Стверджується, що небесні гіганти зблизилися на максимально коротку дистанцію за останні 400 років.

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Автор: Дмитро Захаров