Гробниці виявили на місці майбутнього аеропорту / фото Shaanxi Academy of Archaeology
Під час будівництва аеропорту у стародавній столиці Китаю Сіані виявили понад 3500 гробниць.
Про це повідомляє Global Times.
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Як повідомляється, всього було виявлено понад 4600 стародавніх культурних реліквій різних типів, у тому числі понад 3500 стародавніх гробниць різних історичних періодів.
"Кількість і масштаб реліквій дуже великі, а завдання археологічних розкопок - важке", - йдеться в офіційному звіті Управління культурної спадщини Шеньсі.
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