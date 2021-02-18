Знайдені гробниці відносяться до різних історичних періодів.

Під час будівництва аеропорту у стародавній столиці Китаю Сіані виявили понад 3500 гробниць.

Про це повідомляє Global Times.

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Як повідомляється, всього було виявлено понад 4600 стародавніх культурних реліквій різних типів, у тому числі понад 3500 стародавніх гробниць різних історичних періодів.

"Кількість і масштаб реліквій дуже великі, а завдання археологічних розкопок - важке", - йдеться в офіційному звіті Управління культурної спадщини Шеньсі.

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Переклад: Катерина Лиманська