У музеї покажуть уламок метеорита вагою 100 грам. Це найбільший із знайдених фрагментів.

Фрагмент метеорита, що впав у лютому 2021 року в англійському місті Уінчкомб, виставлять на загальний огляд в лондонському Музеї природознавства.

Цей рідкісний тип метеорита є частиною стародавнього астероїда, який з'явився в перші дні існування Сонячної системи.

Як пише ТСН з посиланням на BBC, вік небесного тіла налічує 4,6 млрд років. У музеї покажуть уламок метеорита вагою 100 грам. Це найбільший із знайдених фрагментів.

Його подарувала закладу Вікторія Бонд, саме на її земельну ділянку впав уламок. Колекція музею налічує кілька фрагментів небесного тіла - їхня сумарна вага становить близько 500 грам.

Читайте такожЗнайдений у пустелі Сахара метеорит старший за Землю на кілька мільйонів років – вченіФрагмент виставлений у скляній вітрині. Решту зберігають у спеціальному боксі, щоб вони залишалися сухими. Кожен фрагмент перебуває в невеликому мішечку.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла