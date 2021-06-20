Дві живописні роботи, створені близько 350 років тому, виявив у сміттєвому контейнері 64-річний житель Німеччини.
Читайте такожУ Лондоні відкрили унікальну виставку автопортретів, намальованих роботом (відео)Про це у своєму Twitter повідомила поліція Кельна.
Картини виявили серед сміття біля автобану А7, неподалік від Вюрцбурга в Баварії. Їх виявив випадковий перехожий і передав поліції. Тепер намагаються з'ясувати, як вони там опинилися.
"За першими оцінками експерта, в обох випадках може йтися про оригінали", - заявили в поліції.
Одна картина під назвою "Портрет хлопчика" може належати перу пана Самюела ван Хогстратена. Інша - "Автопортрет" - ймовірно, намальована італійським художником П'єтро Беллотті.
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