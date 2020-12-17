Нові функції поки доступні тільки в бета-версії застосунку.

У популярному месенджері WhatsApp давно доступні аудіо - та відеодзвінки, але користуватися ними можна було тільки на мобільних пристроях. Тепер ці функції додадуть і в десктопну версію месенджера.

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Як повідомляє 4PDA, в бета-версії WhatsApp для браузерів і десктопних комп'ютерів у деяких користувачів з'явилася можливість здійснювати аудіо - та відеодзвінки. Відповідні іконки можна знайти при виборі потрібного контакту у верхній частині вікна програми.

При вхідному дзвінку на екрані з'являється невелике вікно із зазначенням типу дзвінка, ім'ям людини, його фотографією і можливістю прийняти або відхилити виклик.

Про терміни появи нових функцій в стабільній версії WhatsApp поки не повідомляється.

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Автор: Дмитро Захаров