Це стало можливим завдяки злиттю британської компанії з французьким оператором зв'язку.

У Starlink Ілона Маска з'явився новий глобальний конкурент. Це стало можливим завдяки злиттю французького оператора супутникового зв'язку Eutelsat і британської компанії OneWeb.

Про це повідомляється в прес-релізі Eutelsat.

Зазначається, що Eutelsat об'єднає свій флот з 36 супутників GEO з угрупуванням OneWeb з 648 супутників, 428 з яких зараз розташовані на орбіті.

Оператор Eutelsat володіє 24% пакету акцій OneWeb. Ще 18% належить уряду Великій Британії і 30% - індійському підприємцю Сунілу Мітталу. OneWeb була створена з метою забезпечити сотні мільйонів потенційних користувачів широкосмуговим доступом до зв'язку в місцях, де її немає.

Водночас уряд Франції володіє 20% пакету акцій Eutelsat, і 7% належить китайській інвестиційній корпорації. Eutelsat займає перше місце за величиною обороту серед операторів супутникового зв'язку у світі.

До Ради директорів об'єднаної компанії увійдуть представники урядів Франції і Великої Британії. Це дозволить Лондону відновити співпрацю ЄС у космічній сфері, що знизить напруженість між сторонами.

Нагадаємо, раніше SpaceX втратила 40 супутників Starlink через геомагнітну бурю.

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