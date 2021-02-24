Для швидкого доступу до важливих чатів тепер можна додати віджет Telegram на домашній екран смартфона.

Месенджер Telegram оновився і отримав низку корисних функцій, а також анімовані емодзі.

Про новий функціонал розповіли в офіційному блозі месенджера.

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Автоматичне видалення повідомлень

У секретних чатах месенджера давно є "таймер самознищення", який дозволяє не видаляти повідомлення вручну. Тепер автоматичне видалення повідомлень для всіх учасників доступно в будь-якому чаті. У цьому режимі повідомлення зникають через 24 години або 7 днів після відправки.

Наголошується, що автоматичне видалення торкнеться тільки тих повідомлень, які були відправлені після установки таймера — більш раннє листування залишиться в історії чату. На відміну від секретних чатів, зворотний відлік почнеться одразу після відправки повідомлення, а не в момент прочитання одержувачем.

Автоматичне видалення на Android включається через кнопку "⋮" і опцію "Очистити історію". Там можна вибрати потрібний часовий інтервал.

На iOS функція включається через затиснення пальцем на будь-якому повідомленні, так відкривається опція "Ввибрати" > "Видалити чат" у верхньому лівому кутку екрану. Там слід вибрати»налаштувати автовидалення".

Коли таймер включений, користувач може бачити, скільки часу залишилося до видалення того чи іншого повідомлення в меню дій.

У групах і каналах включати автоматичне видалення повідомлень можуть тільки адміністратори.

Віджети на домашньому екрані

Для швидкого доступу до важливих чатів тепер можна додати віджет Telegram на домашній екран смартфона.

Віджет "чати" покаже останні повідомлення в обраних чатах, а віджет «ярлики» — фотографії та імена користувачів.

На Android чати і повідомлення в віджеті оновлюються в реальному часі. На iOS розмір віджета фіксований, а дані оновлюються рідше — це пов'язано з системними обмеженнями платформи.

Щоб додати віджет, слід натиснути і утримувати палець на домашньому екрані, потім натиснути "віджети" на Android або значок (+) на iOS і вибрати Telegram.

Тимчасові посилання - інвайти

Посилання із запрошеннями - зручний спосіб для розширення аудиторії груп і каналів. Тепер, крім основного посилання можна створювати додаткові посилання та обмежувати для кожної з них термін дії, число вступів або обидва параметри одразу. Кожне запрошення можна отримати і у вигляді QR-коду.

Керувати запрошувальними посиланнями можна з профілю групи або каналу, через опцію "Змінити" > "запрошення посилання". Щоб створити для посилання QR-код, потрібно натиснути на значок ( ⋮ ) або (⋯).

Максимальний розмір групових чатів Telegram - 200 000 учасників. Відсьогодні при наближенні групи до цього ліміту її можна перетворити в групу для трансляцій — з необмеженою кількістю учасників.

У Telegram також додали нові анімовані емодзі. Щоб побачити нові анімації, досить відправити в будь-який чат один з оновлених емодзі окремим повідомленням.

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Автор: Дмитро Захаров