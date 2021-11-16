Археологи відкопали печатки з вигравіруваними іменами фараонів, що правили в Ніусерру.

У Єгипті археологи виявили те, що, на їхню думку, є одним з втрачених єгипетських "храмів сонця", що датується серединою XXV століття до нашої ери.

Команда археологів виявила останки, поховані під іншим храмом в Абу-Гурабі, приблизно в 12 милях на південь від Каїра, передає CNN співкерівник місії Массіміліано Нуццоло, доцент кафедри єгиптології Інституту середземноморських і східних культур Польської академії наук у Варшаві.

Ще в 1898 році археологи знайшли на цьому місці храм Сонця Ніусерри — шостого фараона п'ятої династії. Нинішня знахідка дозволяє припустити, що його побудували на руїнах іншого храму Сонця.

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"Археологи XIX століття розкопали тільки дуже невелику частину цієї цегляної будівлі під кам'яним храмом Ніусерра і дійшли висновку, що це була попередня фаза будівництва того ж храму", - сказав Нуццоло.

"Тепер наші знахідки показують, що це була зовсім інша будівля, побудована до Ніусерра", - сказав він.

Археологи відкопали печатки з вигравіруваними іменами фараонів, що правили в Ніусерру. Крім того, знайшли десятки цілих пивних глечиків.

За словами Нуццоло, пам'ятник з сирцевої цегли "був значного розміру", але Ніусерра ритуально зруйнував його, щоб побудувати свій власний храм Сонця. Історики припускають, що всього було побудовано шість храмів Сонця, але тільки два з них були виявлені раніше, сказав Нуццоло. "З цих джерел ми знаємо, що всі храми Сонця були побудовані навколо Абу-Гараба", - додав він.

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Автор: Ірина Погоріла