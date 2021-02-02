Можливо, золотий язик повинен був допомогти померлому "говорити" в загробному житті / фото Egyptian antiquities ministry
Археологи знайшли в Єгипті 2000-річну мумію з золотим язиком.
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Про це повідомляє LiveScience.
На думку вчених, бальзамувальники могли помістити золотий язик на мумію, щоб померлий міг говорити в загробному житті.
Невідомо, чи був у мумії дефект мовлення за життя. Також незрозуміло, чому язик був зроблений саме з золота.
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