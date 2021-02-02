На думку вчених, золотий язик міг допомогти померлому "говорити" в загробному житті.

Археологи знайшли в Єгипті 2000-річну мумію з золотим язиком.

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Про це повідомляє LiveScience.

На думку вчених, бальзамувальники могли помістити золотий язик на мумію, щоб померлий міг говорити в загробному житті.

Невідомо, чи був у мумії дефект мовлення за життя. Також незрозуміло, чому язик був зроблений саме з золота.

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Переклад: Катерина Лиманська