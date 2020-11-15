Саркофаги виявили у трьох могильниках глибиною до 12 метрів.

У Єгипті в селищі Саккара на півдні від Каїра археологи виявили понад 100 саркофагів віком понад 2,5 тисячі років.

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Зазначається, що саркофаги знайшли у трьох могильниках глибиною до 12 метрів. Минулого місяця в Саккарі підняли з-під землі ще 59 поховань.

«Це найбільше відкриття 2020 року, але ми на цьому не зупинимося. Відкриття одного могильника веде до іншого», – розповів міністр туризму та старожитностей Халед Ель-Анані.

Частину саркофагів виставили в наметі поруч з найдавнішою зі збережених ступінчастою пірамідою в Саккарі.

Труни з муміями священнослужителів та багатіїв позолочені, інші виконані просто з дерева.

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Попри те, що поховання 26 століть, останки та саркофаги добре збереглися. Більшість з саркофагів виглядають так, ніби їх зробили зовсім нещодавно.

Саркофаги мають намір виставити у Великому єгипетському музеї, неподалік від пірамід в Гізі.

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Автор: Катерина Шварц