Діаметр астероїда становить близько 10 метрів.

У неділю, 29 вересня, Земля на два місяці обзавелася новим "мінісупутником", проте спостерігати за ним можна тільки за допомогою професійного телескопа.

Як пише LiveScience, діаметр астероїда 2024 PT5 оцінюють у 10 метрів, що приблизно дорівнює довжині шкільного автобуса. Захоплений гравітацією Землі під час незвично близького зближення, цей "мінісупутник", згідно з прогнозами, буде обертатися навколо нашої планети лише 57 днів. 25 листопада астероїд звільниться від впливу Землі і повернеться на свою звичайну орбіту навколо Сонця, йдеться в журналі Research Notes of the AAS.

Видання зазначає, що 2024 PT5 буде практично невидимим супутником. Будучи щонайменше в 300 000 разів меншим за наш постійний Місяць, він занадто малий, щоб бути видимим неозброєним оком, і навіть для звичайних аматорських телескопів і біноклів.

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Це означає, що єдиний спосіб побачити новий супутник Землі - дочекатися, поки дослідники з професійних обсерваторій опублікують його зображення.

Згідно з новим дослідженням, 2024 PT5, імовірно, походить з поясу астероїдів Арджуна, який розташований у безпосередній близькості від орбіти Землі. З огляду на його близькість до нашої планети, очікується, що цей астероїд здійснить ще один близький проліт Землі в січні 2025 року, а потім ще один у 2055 році.

Це не перший мінісупутник Землі. Першим таким супутником, за яким спостерігали люди, був астероїд 2006 RH120 завширшки близько 6 м, який перебував на орбіті Землі протягом 18 місяців із 2006 до 2007 року. Незабаром після цього космічний камінь 2020 CD3 провів три роки на орбіті планети, а потім зійшов із неї 2020 року.

Раніше вчені в новому дослідженні припустили, що Місяць був захоплений під час близького зіткнення між нашою молодою планетою та подвійною системою - Місяцем та іншим скелястим об'єктом, а не був утворений з уламків молодої Землі.

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