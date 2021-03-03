Просування в соціальних мережах обростає можливостями і, разом з цим, ускладнюється.

Важко заперечувати, що соціальні мережі вже давно стали невід'ємною частиною щоденного життя кожної сучасної людини. А де люди - там і можливості для бізнесу. Мабуть, складно уявити популярну компанію, якої немає ні в Facebook, ні в Instagram, ні в YouTube. І ця присутність повністю виправдана.

Просування в соціальних мережах обростає можливостями і, разом з цим, ускладнюється. Тепер SMM - це не просто запостити текст і картинку. Це складна система багатоетапних взаємодій з клієнтами, де в кінцевому результаті - покупка продукту або сервісу. У тих, хто тільки починає свій шлях просування в соціальних мережах кількість питань зростає, як снігова куля.

4 березня 2021 року WebPromoExperts організує вже дванадцяту онлайн-конференцію SMM DAY, щоб знайти відповіді на всі ці питання. Спікери по крупинках розберуть всі можливості і складності просування в різних соціальних мережах, щоб все незнайоме і нове стало зрозумілим.

14 спікерів з ТОП українських компаній поділяться своїми знаннями, лайфхаками та особистим досвідом просування в популярних соцмережах. Слухачів чекають 8 насичених годин нетворкінгу, свіжих кейсів і фішок від кращих фахівців з EVA, INTERTOP Ukraine, Watsons Ukraine, The Coca-Cola Company, Yakaboo, Kyivstar, SendPulse та інших.

Спікери на реальних прикладах покажуть, як зібрати аудиторію, активізувати її і отримати всі переваги просування в соціальних мережах, залишаючись в рамках бюджету.

Всі спікери готують інформацію в форматі - "просто про складне". Завдяки цьому кожен початківець зможе освоїти всі нові і незамінні для просування інструменти. Учасники навчаться читати і розуміти цифри і показники, будувати ефективні стратегії, вміло балансувати між креативом і цінностями.

Конференція пройде онлайн, а це значить, що потрапити на неї можна буде з будь-якої точки світу. Доступна в двох форматах:

Безкоштовно: Онлайн з можливістю задати своє питання спікеру в прямому ефірі, взяти участь у розіграші подарунків від спонсорів.

З покупкою запису за 500 грн (800 грн в день конференції): в цей формат входить все, що і в безкоштовний + можливість подивитися конференцію і презентації в будь-який зручний час. А ще запис і презентації минулого SMM Day.

12-й SMM DAY від WebPromoExperts обіцяє бути яскравим! Лектори вже готуються, а місця розлітаються з неймовірною швидкістю.

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, SendPulse

Зареєструватись

Вам може бути цікаво:

курси SMM онлайн

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН