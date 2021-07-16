Конструкція оснащена інтелектуальними датчиками, тому фахівці можуть відстежувати її стан і безпечність у режимі реального часу.

В Амстердамі з'явився перший у світі міст зі сталі, надрукований на 3D-принтері.

Конструкцію встановили на каналі Аудезейтс Ахтербургвал, йдеться в повідомленні на сайті нідерландського Університету Твенте, який брав участь у створенні моста. Відкривала міст королева Нідерландів Максима за допомогою робота.

Новий пішохідний міст - 12,2 метра завдовжки, 6,3 метра завширшки й 6 000 кг завважки - у наступні два роки має замінити свого попередника на час реставрації.

Він оснащений інтелектуальними датчиками, тому фахівці можуть відстежувати стан і безпечність конструкції в режимі реального часу, використовуючи, зокрема, моделювання з різними умовами та навантаженнями, а також вимірюючи транспортні потоки й рівень завантаженості в цьому районі.

У світі вже є кілька мостів, створених за допомогою 3D-друку, однак це перший подібний міст зі сталі.

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Автор: Катерина Комолова