Сьогодні світова електронна промисловість переживає одну з найжорсткіших криз у своїй історії.

Новий глава Intel Патрік Гелсінгер пообіцяв витратити 20 мільярдів доларів на створення в США двох нових виробництв напівпровідникової продукції. За його словами, виробництвом чіпів для автопрому компанія займеться вже через півроку.

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Як повідомляє 3DNews, глава мексиканського підрозділу компанії Сантьяго Кардона у зв'язку з цим заявив, що "світло в кінці тунелю" буде видно вже до кінця поточного року.

При цьому він зазначив, що хоча стан справ наприкінці 2021 року наблизиться до нормального, про повну перемогу над дефіцитом автокомпонентів говорити буде передчасно. Цієї точки зору дотримуються і представники галузевої асоціації SIA.

Дефіцит напівпровідникових компонентів цього року скоротить виробництво автомобілів в одних лише США на 1,3 млн машин, а перебої в роботі підприємств галузі спостерігатимуться протягом найближчих шести місяців.

Сьогодні світова електронна промисловість переживає одну з найжорсткіших криз у своїй історії. Спочатку нестача чіпів торкнулася автопрому і змусила виробників скоротити виробництво, але зараз її наслідки відчувають на собі виробники смартфонів, лептопів і навіть побутової техніки. При цьому попит зростає у зв'язку з карантинними обмеженнями по всьому світу.

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Автор: Дмитро Захаров