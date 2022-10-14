Видиме падіння боліда тривало кілька секунд.

У США зафіксували падіння яскравої вогняної кулі з космосу. Момент потрапив на відео відразу декількох камер відеоспостереження.

За даними The Watchers, болід був помічений над штатом Вашингтон на західному узбережжі США. Подія тривала кілька секунд.

Як повідомляється, Американське метеорне товариство отримало майже півтори сотні повідомлень від очевидців з Британської Колумбії, Орегона та Вашингтона.

Довідка УНІАН. Болід - метеор яскравістю понад -4m (яскравіше, ніж Венера), масою від сотень грам і до десятків тонн. Боліди часто залишають яскравий хвіст з пилу та іонізованих газів. Їх політ може супроводжуватися звуком і порушенням радіозв'язку.

Польоти метеорів, які змогли потрапити на відео

Як повідомляв УНІАН раніше, дуже яскраву вогняну кулю побачили в небі над Вірджинією і Мерілендом в США 29 липня. У найяскравіший момент вона була приблизно в 2 рази яскравішою за повний Місяць.

За даними вчених, при розпаді метеора вивільнилася енергія, що дорівнювала 9 тоннам тротилу. Ймовірно, це був космічний астероїд діаметром близько 45 сантиметрів. Його вага становила близько 90 кілограм.

Кількома днями раніше в небі над штатом Техас в США помітили яскраву вогненну кулю. Кілька свідків поблизу траєкторії польоту повідомили, що чули запізнілий звук удару. Це вказує на те, що невеликі частини цього космічного об'єкта могли впасти на землю.

А в середині вересня дуже яскрава вогненна куля пролетіла у небі над Північною Ірландією і Шотландією. Подія тривала до 20 секунд. Британська Метеорна мережа заявила, що, швидше за все, вогненна куля була космічним сміттям.

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