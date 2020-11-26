Росіяни розробляють собі окрему орбітальну станцію для 4 космонавтів.

Росії слід переглянути терміни подальшої участі в програмі Міжнародної космічної станції і зосередитися на власних програмах орбітальних станцій.

Читайте такожНа МКС стався витік кисню

Як повідомляє «Научная Россия", таку заяву на засіданні Ради РАН з космосу зробив перший заступник гендиректора РКК "Енергія" Володимир Соловйов.

"До 2025 року Росія має зобов'язання участі в програмі Міжнародної космічної станції. Вже зараз є низка елементів, які серйозно порушені пошкодженнями і виходять з експлуатації. Багато з них не підлягають заміні. Після 2025 року ми прогнозуємо лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на борту МКС. За оцінками РКК "Енергія", витрати на подальше фінансування, які оцінюються в 10-15 млрд.рублів, занадто великі. Необхідно переглянути терміни подальшої участі в програмі і зосередитися на реалізації програм орбітальних станцій», — заявив він.

Попутно Соловйов представив проект російської орбітальної службової станції (РОСС), який розробляє РКК «Енергія». Передбачається, що станція складатиметься з 3-7 модулів з можливістю роботи екіпажу від 2 до 4 осіб, або в безпілотному режимі. Розгортання РОСС заплановане на період після 2024 року.

Більше новин про МКС

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров