Росії слід переглянути терміни подальшої участі в програмі Міжнародної космічної станції і зосередитися на власних програмах орбітальних станцій.
Читайте такожНа МКС стався витік кисню
Як повідомляє «Научная Россия", таку заяву на засіданні Ради РАН з космосу зробив перший заступник гендиректора РКК "Енергія" Володимир Соловйов.
"До 2025 року Росія має зобов'язання участі в програмі Міжнародної космічної станції. Вже зараз є низка елементів, які серйозно порушені пошкодженнями і виходять з експлуатації. Багато з них не підлягають заміні. Після 2025 року ми прогнозуємо лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на борту МКС. За оцінками РКК "Енергія", витрати на подальше фінансування, які оцінюються в 10-15 млрд.рублів, занадто великі. Необхідно переглянути терміни подальшої участі в програмі і зосередитися на реалізації програм орбітальних станцій», — заявив він.
Попутно Соловйов представив проект російської орбітальної службової станції (РОСС), який розробляє РКК «Енергія». Передбачається, що станція складатиметься з 3-7 модулів з можливістю роботи екіпажу від 2 до 4 осіб, або в безпілотному режимі. Розгортання РОСС заплановане на період після 2024 року.
Більше новин про МКС
- "Маск переміг Росію": Кучма прокоментував запуск Crew Dragon
- У російському сегменті МКС зламалася система отримання кисню
- Ситуація "дуже погана": у росіян на МКС зламався туалет
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram