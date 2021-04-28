Фінансування центру планується здійснювати за рахунок бюджетних коштів, державно-приватного партнерства та інвесторів.

В Україні з’явиться Мережевий науково-навчальний центр з підготовки спеціалістів аерокосмічного напряму.

Читайте такожВчені вперше відстежили весь шлях астероїда до ЗемліВіце-прем'єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський разом із міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом 27 квітня провели нараду щодо підготовки в Україні фахівців аерокосмічного напряму, повідомляє прес-служба Мінстратегпрому.

За підсумками наради визначено необхідність створення Мережевого науково-навчального центру (інституту) з підготовки спеціалістів аерокосмічного напряму. Фінансування центру планується здійснювати за рахунок бюджетних коштів, державно-приватного партнерства та інвесторів – внутрішніх та іноземних.

За словами Уруського, Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 2021-2025 роки, над якою нині працює Мінстратегпром, визначить орієнтири й необхідну потребу в кадрах для галузі.

«Таким чином в Україні буде створено систему надсучасної підготовки фахівців, яка сприятиме розвитку аерокосмічного галузі України. Водночас випускники інституту матимуть чітку перспективу та належну мотивацію», – сказав віце-прем'єр.

Уруський наголосив на важливості підготовки професійних кадрів для високотехнологічних галузей промисловості України, адже з кожним роком країна втрачає фахівців.

Президент Володимир Зеленський назвав розвиток ракетно-космічної галузі ключовим елементом національної безпеки й оборони в умовах військової агресії. За словами президента, Україна входить до «клубу космічних держав» і посідає гідне місце серед 13 його учасників.

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Автор: Вікторія Токарєва