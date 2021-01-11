Можливі наслідки для цифрових платформ після блокування акаунта президента США в Twitter єврокомісар Бретон порівняв з терактами 11 вересня 2001 року.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон висловив своє здивування блокуванням акаунта президента США Дональда Трампа в Twitter.

Про це повідомляє Politico.

"Те, що генеральний директор може відключити рупор президента США без будь-якої іншої форми контролю і протидії, дивує... Це не тільки підтверджує потужність цих платформ, але також демонструє слабкі місця в організації суспільства в цифровому просторі", - заявив Бретон.

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Єврокомісар виступив за встановлення правил поведінки в цифровому просторі з чіткими зобов'язаннями кожної зі сторін і запобіжниками.

Можливі наслідки для цифрових платформ після блокування акаунта президента США в Twitter Бретон порівняв з терактами 11 вересня 2001 року.

"Подібно до того, як 11 вересня ознаменувалося зміною парадигми для Сполучених Штатів, якщо не для всього світу, то, коли мова зайде про цифрові платформи в нашій демократії, такою датою буде 8 січня 2021 року", - зазначив Бретон.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель, заявила, що рішення Twitter та інших соцмереж заблокувати акаунт Трампа є сумнівним. Про це, як повідомляє Stn.de, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

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Він підкреслив, що саме оператори соцмереж несуть відповідальність за те, щоб політична дискусія «не була отруєна ненавистю, брехнею і підбурюванням до насильства». Однак свобода вираження думки є фундаментальним правом і може бути обмежена тільки законодавчими органами, а не відповідно до вимог приватних компаній, вважає Зайберт.

"Ось чому канцлер вважає проблемою, що акаунти президента США були закриті назавжди", - резюмував Зайберт.

Історія з акаунтами Трампа

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі Facebook, Instagram (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту чинного президента США Дональда Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

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Автор: Денис Прядко