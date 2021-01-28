У компанії зазначили, що нова система покликана захистити користувачів від зловмисників, які намагаються отримати доступ до їхніх акаунтів.

Месенджер WhatsApp анонсував, що тепер для авторизації у веб-версії буде потрібно біометрична авторизація.

Читайте такожПривіт з дев'яностих: проблеми WhatsApp змусили користувачів згадати про ICQТепер користувачі при заході в веб-версію повинні будуть відкрити додаток WhatsApp на мобільному пристрої за допомогою відбитка пальця або технології Face ID. Для тих, у кого на пристрої відсутня або відключена біометрична авторизація, нічого не зміниться, передає kommersant з посиланням на The Verge.

У компанії відзначили, що нова система покликана захистити користувачів від зловмисників, які намагаються отримати доступ до їхніх акаунтів. Система буде працювати за замовчуванням на будь-якому iPhone з iOS 14 або з відбитком пальця, або з Face ID, а також на будь-якому пристрої на операційній системі Android, у якого буде біометрична ідентифікація. Оновлення з'явиться в найближчі тижні.

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Автор: УНІАН