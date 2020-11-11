У 2018 році на розкопках поблизу Мельбурна археологи знайшли унікальний череп.

Австралійські учені поділилися висновками дослідження черепа людини, яка жила 2 мільйони років тому.

Читайте такожУ чилійському руднику знайшли мумії у вишуканих тюрбанахПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що унікальний череп археологи знайшли на розкопках поблизу Мельбурна 2 роки тому.

«Після ретельних досліджень тепер діляться своїми висновками. Кажуть, саме так могла виглядати істота, попередник сучасної людини. Найімовірніше, їла вона переважно тверді рослини, саме тому мала величезні зуби», – додається у сюжеті.

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Автор: УНІАН