При цьому в таких випадках неважливо: людина професіонал чи початківець.

Музиканти розумніші за своїх однолітків, які не займаються музикою. Такого висновку дійшли вчені американської спільноти нейронаук. Все через складні нейронні зв’язки у тих, хто грає на музичних інструментах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Під час музикування задіяні буквальні всі ділянки головного мозку. Так формується стійка дружба не лише між нейронами-сусідами, а й між мешканцями віддалених частин мозку. Це можна порівняти зі жвавим рухом мегаполісу і затишшям провінційного міста.

«У музикантів дегенеративні симптоми проявляються пізніше – на 5-7 років у порівнянні з тими, хто музикою не займався», – уточнила журналістам науковиця.

Найкраще роботу мозку стимулює інтелектуальна музика минулих епох. Фахівці називають музику найпростішим способом розвивати головний мозок, а тому – найпопулярнішим.

При цьому в таких випадках неважливо, чи людина професіонал, чи початківець. Головне – складність завдання.

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Автор: УНІАН