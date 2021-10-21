Археологи встановили, що вікінги оселилися на канадському острові Ньюфаундленд ще в 1021 році.

Група вчених із нідерландського університету Гронінгена за допомогою радіовуглецевого аналізу встановила, що вікінги відвідували Північну Америку до 1021 року. Це на кілька століть раніше, ніж цю частину світу відкрив мореплавець Христофор Колумб.

Як повідомляється в журналі Nature, точну дату вдалося встановити за результатами аналізу 127 зразків деревини, знайдених у поселенні Л'анс-о-Медоуз на острові Ньюфаундленд, передає LB.ua. На цих зразках залишилися сліди від металевих інструментів, які корінні народи в ті часи не використовували.

Залишки поселення археологи виявили в 1960 році. Воно вважається єдиним достовірно відомим пам'ятником у Північній Америці, який відноситься до вікінгів. Археологи раніше вважали, що ця стоянка виникла в районі 9-10 століття нашої ери.

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З'ясувати точну дату перебування вікінгів на території сучасної Канади дозволив великий стрибок вмісту радіовуглецю в атмосфері Землі, який стався в 993 році і відбився на річних кільцях дерев у всьому світі.

Нагадаємо, що першовідкривачем Америки вважається мореплавець Христофор Колумб, який першим із достовірно відомих мандрівників перетнув Атлантичний океан і в 1492 році висадився на одному з островів у Карибському морі.

При цьому є дані, що на території Північної Америки задовго до Колумба, ще в 10 столітті, бували скандинавські вікінги. На території решти Європи про ці експедиції нічого не було відомо.

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Автор: Олександр Топчій