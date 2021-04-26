Зірка Ag Carinae знаходиться в самому центрі цього знімка / фото ESA / Hubble
На честь 31-ї річниці запуску космічного телескопа Хаббл астрономи направили знаменитий телескоп на одну з найяскравіших зірок в нашій галактиці, щоб показати її красу.
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Знімки було опубліковано на сайті обсерваторії.
Гігантська зірка Ag Carinae оточена оболонкою з газу і пилу, що розширюється.
Ширина туманності досягає п'яти світлових років, що приблизно рівняється відстані від нас до найближчої зірки - Альфи Центавра.
Гігантська зірка Ag Carinae оточена розширюється оболонкою з газу і пилу / фото NASA, ESA and STScI
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