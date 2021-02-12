Вчені виявили в космосі кульове скупчення, в якому знаходиться безліч чорних дір.
Як повідомляється на сайті обсерваторії Hubble, вчені очікували знайти чорну діру проміжної маси в центрі кульового скупчення NGC 6397, але замість цього вони знайшли докази концентрації чорних дір меншого розміру, що ховаються там.
Читайте такожКосмічний зонд ОАЕ вийшов на орбіту Марса
Передбачається, що в цьому кульовому скупченні може перебувати понад 20 чорних дір.
Саме ж кульове скупчення NGC 6397 - свого роду "стародавня скринька з коштовностями", які сяють світлом сотень тисяч зірок.
За допомогою телескопа Хаббл вдалося виміряти відстань до скупчення - 7800 світлових років. NGC 6397 - одне з найближчих до землі кульових скупчень.
Блакитні зірки на цьому знімку близькі до кінця свого життя. Ці зірки витратили водневе паливо, яке змушує їх сяяти.
Червоне світіння походить від червоних зірок-гігантів, а незліченна кількість маленьких білих об'єктів містить такі зірки, як наше Сонце.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Hubble сфотографував унікальну туманність у сузір'ї Скорпіона (фото)
- Hubble зробив знімок чудової галактики із сузір'я Рисі
- NASA розпочало збірку міжпланетної станції Psyche для вивчення астероїда Психея
- Hubble сфотографував космічний "пісочний годинник" (фото)
- До землі на величезній швидкості наближається астероїд
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram