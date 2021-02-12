Вчені сподівалися знайти чорну діру проміжного розміру, а замість цього виявили неймовірну концентрацію чорних дір меншого розміру.

Вчені виявили в космосі кульове скупчення, в якому знаходиться безліч чорних дір.

Як повідомляється на сайті обсерваторії Hubble, вчені очікували знайти чорну діру проміжної маси в центрі кульового скупчення NGC 6397, але замість цього вони знайшли докази концентрації чорних дір меншого розміру, що ховаються там.

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Передбачається, що в цьому кульовому скупченні може перебувати понад 20 чорних дір.

Саме ж кульове скупчення NGC 6397 - свого роду "стародавня скринька з коштовностями", які сяють світлом сотень тисяч зірок.

За допомогою телескопа Хаббл вдалося виміряти відстань до скупчення - 7800 світлових років. NGC 6397 - одне з найближчих до землі кульових скупчень.

Блакитні зірки на цьому знімку близькі до кінця свого життя. Ці зірки витратили водневе паливо, яке змушує їх сяяти.

Червоне світіння походить від червоних зірок-гігантів, а незліченна кількість маленьких білих об'єктів містить такі зірки, як наше Сонце.

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Переклад: Катерина Лиманська