Так виглядає скупчення в чорних дір в кульовому скупченні NGC 6397 в поданні художника / фото ESA / Hubble, N. Bartmann

Вчені виявили в космосі кульове скупчення, в якому знаходиться безліч чорних дір.

Як повідомляється на сайті обсерваторії Hubble, вчені очікували знайти чорну діру проміжної маси в центрі кульового скупчення NGC 6397, але замість цього вони знайшли докази концентрації чорних дір меншого розміру, що ховаються там. 

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Передбачається, що в цьому кульовому скупченні може перебувати понад 20 чорних дір.

Саме ж кульове скупчення NGC 6397 - свого роду "стародавня скринька з коштовностями", які сяють світлом сотень тисяч зірок.

За допомогою телескопа Хаббл вдалося виміряти відстань до скупчення - 7800 світлових років. NGC 6397 - одне з найближчих до землі кульових скупчень.

Блакитні зірки на цьому знімку близькі до кінця свого життя. Ці зірки витратили водневе паливо, яке змушує їх сяяти. 

Червоне світіння походить від червоних зірок-гігантів, а незліченна кількість маленьких білих об'єктів містить такі зірки, як наше Сонце.

Кульове скупчення NGC 6397-одне з найближчих до землі / фото NASA, ESA, and T. Brown and S. Casertano

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Переклад: Катерина Лиманська