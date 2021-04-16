Вченим вдалося виростити кілька так званих химер людини та мавпи.

Дослідники виростили людські клітини в ембріонах мавп.

Про із посиланням на Cell повідомляє 24 Канал.

Команда вчених з Інституту Солка в Каліфорнії створила так звані химери людини й мавпи.

Читайте такожУ Британії дитина знайшла скам'янілість, якій сотні мільйонів років (фото)

Як повідомляється, так вчені хочуть краще зрозуміти, як клітини розвиваються і взаємодіють одна з одною

Вчені запевнили, що попри усі етичні питання це дослідження може дати нове розуміння еволюції. Також воно важливе для розробки нових моделей людської біології й вивчення хвороб.

Спершу вчені виростили ембріони макак в лабораторії. Коли їм виповнилося 6 днів, в них ввели по 25 людських індукованих стовбурових клітин. Через добу у 132 ембріонів виявили людські клітини. Через 10 днів 103 химерних ембріони продовжували розвиватись.

Згодом рівень виживання знижувався. І до 19-го дня вижили лише 3 химери. При цьому відсоток людських клітин в ембріонах залишався високим впродовж всього періоду їхнього росту.

Далі група вчених проаналізувала людські й мавпячі клітини з ембріонів. У них виявили кілька зв'язків. Вони або абсолютно нові, або ж просто посилилися в химерних клітинах.

Вчені вважають, що ця робота може прокласти шлях до розв'язання проблеми нестачі органів, а також може бути корисною для розробки нових підходів до скринінгу ліків. А ще це допоможе пролити світло на розвиток людини, прогресування захворювань і старіння.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська