Астрономи поки точно не знають, що може викликати колосальні за своєю енергією радіоспалахи.

Вчені визначили кілька галактик, з яких виходили загадкові потужні радіосплески.

Полюючи за околицями швидких радіовсплесків, астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл простежили чотири з них до чотирьох далеких галактик.

Як повідомляється, ці радіоімпульси зникають в одну мить, тому дослідникам важко визначити, звідки вони точно приходять.

Читайте такожКитайський зонд надіслав перші фото з Марса

За даними астрономів, радіоспалахи можуть виділяти стільки енергії за тисячну частку секунди, скільки Сонце виділяє за рік.

Одне з головних можливих пояснень цих колосальних енергетичних цунамі - сильний вибух молодого магнетару.

Магнетари - це нейтронні зірки з надзвичайно потужними магнітними полями.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська