Вчені визначили кілька галактик, з яких виходили загадкові потужні радіосплески.
Полюючи за околицями швидких радіовсплесків, астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл простежили чотири з них до чотирьох далеких галактик.
Як повідомляється, ці радіоімпульси зникають в одну мить, тому дослідникам важко визначити, звідки вони точно приходять.
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За даними астрономів, радіоспалахи можуть виділяти стільки енергії за тисячну частку секунди, скільки Сонце виділяє за рік.
Одне з головних можливих пояснень цих колосальних енергетичних цунамі - сильний вибух молодого магнетару.
Магнетари - це нейтронні зірки з надзвичайно потужними магнітними полями.
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