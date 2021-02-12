Спочатку дослідники вважали, що знайдена раковина слугувала ритуальною чашею.

Вчені з Франції відтворили звучання доісторичного музичного інструменту, якому понад 18 тисяч років.

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У далекому 1931 році біля входу в печеру Марсулас (археологічний пам'ятник на півдні Франції) вчені виявили раковину хижого морського равлика Charonia lampas. Але встановити, що це найстаріший у своєму роді духовий інструмент конха, вдалося лише зараз.

«Це одне з найважливіших відкриттів у моїй кар'єрі дослідника. Напевно, тому, що одне з найнесподіваніших», - прокоментував професор Університету Тулузи Жиль Тоселло.

У 1930-х вчені порахували, що раковина не піддавалася змінам з боку людини та слугувала ритуальною чашею.

Однак, Тоселло і його колеги звернули увагу на те, що загострена вершина раковини зламана, - це найтвердіша її частина, тому випадкове пошкодження малоймовірно.

У підсумку після вивчення поверхні раковини за допомогою спеціальних камер і сканерів, дослідники виявили отвори, акуратно виконані кремнієвими інструментами.

«Вона чекала 90 років, щоб ми розкрили її секрети. Ми продовжимо дослідження, щоб спробувати повністю відтворити музичний інструмент з мундштуком і записати його звучання в печері Марсулас», - додав Тоселло.

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Автор: УНІАН