Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у виші або науковій установі.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо активізації діяльності наукових парків (№4236).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 321 народний депутат із 369, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом, зокрема встановлюється, що науковий парк - юридична особа, що створюється у формі господарського товариства, яке повинно мати у складі учасників не менше одного закладу вищої освіти та/або наукової установи.

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Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у закладі вищої освіти та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для створення та комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та їх впровадження на вітчизняному і закордонному ринках.

Науковий парк створюється і діє на основі установчого документа (засновницького договору або статуту), вимоги до якого визначаються цивільним та господарським законодавством.

Науковий парк повинен мати програму розвитку, у якій зазначаються стратегічні цілі, конкретні кроки щодо їх реалізації, очікувані результати та показники їх виконання. Програма розвитку наукового парку затверджується засновниками (учасниками, акціонерами) у тримісячний строк після його створення та оновлюється за потреби.

Пріоритетні напрями діяльності наукового парку визначаються засновниками, їх перелік включається до установчого документа наукового парку.

Науковий парк має вищий і виконавчий органи управління ним.

Розроблення та реалізація проектів наукового парку можуть здійснюватися за рахунок коштів наукового парку, його партнерів, замовників, грантів, коштів державного і місцевих бюджетів та інших коштів, не заборонених законом.

Майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку, замовників та/або партнерів відповідно до укладених ними договорів.

Науковий парк припиняється в результаті реорганізації чи ліквідації. Їх реорганізація може здійснюватися, якщо суб’єктами такої реорганізації будуть заклади вищої освіти та/або наукові установи, які є засновниками відповідних парків.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

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Автор: Таня Поляковська