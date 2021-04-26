На думку бізнесмена, в запрошенні до польоту на Марс необхідно вказати, що майбутня подорож буде "важкою та небезпечною".

Глава американської компанії SpaceX Ілон Маск вважає, що першим людям, які полетять на Марс, потрібно готуватися померти не на Землі.

Читайте такожМарсохід NASA під час третього польоту встановив рекорд (відео)Про це він висловився в інтерв'ю засновнику X Prize Foundation Пітеру Діамандісу, яке опубліковане на YouTube.

«Ви можете померти, буде незручно і, ймовірно, не буде хорошої їжі», - сказав він.

На його думку, в запрошенні до польоту на Марс необхідно вказати, що майбутня подорож буде «важкою та небезпечною»: «Ви можете не повернутися живим».

Маск впевнений, що першими людьми на Марсі повинні стати добровольці.

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Автор: Катерина Шварц