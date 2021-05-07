Додаток допоможе залучити користувачів до функції відеопобачень, адже вони матимуть можливість продовжувати свої розмови на відео.

Tinder анонсував нову функцію Vibes, яка дає користувачам можливість дізнатися більше про потенційну пару.

Як повідомляють Hypebae, Vibes задає низку питань на різноманітні теми: від рис характеру до думок щодо попкультури. Відповіді відображатимуться в профілі протягом 72 годин, тож ви можете побачити, наскільки вони збігаються.

Учасники також зможуть порівняти свої відповіді безпосередньо у вікні чату. Vibes допоможе залучити користувачів до функції відеопобачень, адже вони матимуть можливість продовжувати свої розмови на відео.

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«Ми створили Vibes, щоб допомогти зробити профілі такими ж динамічними, як і наші користувачі, одночасно надаючи їм більше можливостей знайти пару. Це перша з багатьох речей, яку ми запроваджуємо для спільноти Tinder цього року, щоб люди змогли краще відобразити свою особистість у застосунку», – сказав віце-президент Tinder Уді Міло.

Функцію Vibes запустять наприкінці травня.

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Автор: Вікторія Гордієнко