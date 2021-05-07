Tinder анонсував нову функцію Vibes, яка дає користувачам можливість дізнатися більше про потенційну пару.
Як повідомляють Hypebae, Vibes задає низку питань на різноманітні теми: від рис характеру до думок щодо попкультури. Відповіді відображатимуться в профілі протягом 72 годин, тож ви можете побачити, наскільки вони збігаються.
Учасники також зможуть порівняти свої відповіді безпосередньо у вікні чату. Vibes допоможе залучити користувачів до функції відеопобачень, адже вони матимуть можливість продовжувати свої розмови на відео.
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«Ми створили Vibes, щоб допомогти зробити профілі такими ж динамічними, як і наші користувачі, одночасно надаючи їм більше можливостей знайти пару. Це перша з багатьох речей, яку ми запроваджуємо для спільноти Tinder цього року, щоб люди змогли краще відобразити свою особистість у застосунку», – сказав віце-президент Tinder Уді Міло.
Функцію Vibes запустять наприкінці травня.
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