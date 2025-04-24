Вчені знайшли перший скелет молодого гладіатора, з ознаками того, що він був понівечений дикою кішкою. Перед загибеллю велика кішка тягла його по землі.

Археологи знайшли скелет римського гладіатора, який став першим речовим доказом бою між людиною і великою дикою кішкою.

Скелет чоловіка, який помер у віці від 26 до 35 років, має сліди укусів на тазу від великої кішки, яка могла бути левом, заявили археологи в новому дослідженні, пише Independent.

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Останки було виявлено на кладовищі Дріффілд-Террас у Великій Британії. Це був один із понад 80 скелетів, розкопаних там у 2004 році. Поховання на цьому місці датуються періодом від початку 2 століття нашої ери до кінця 4 століття нашої ери, тобто чоловік був похований між 1825 і 1725 роками.

Судово-медична експертиза скелета виявила "незвичайні" глибокі отвори та сліди укусів на тазу, що в дослідженні описується як "надзвичайно захоплива знахідка".

"Ми вважаємо, що це перший приклад того, що слід укусу був виявлений на таких останках", - прокоментував професор Тім Томпсон, провідний автор нового дослідження з Університету Мейнута в Ірландії.

"Протягом багатьох років наше розуміння римських гладіаторських боїв і видовищ із тваринами значною мірою спиралося на історичні тексти та художні зображення", - сказав професор антропології.

"Це відкриття дає перший прямий, фізичний доказ того, що такі події мали місце в цей період, змінюючи наше сприйняття римської культури розваг", - констатував він.

Дослідники використовували 3D-сканування для вивчення ран на останках гладіатора, який був обезголовлений. Що їх заінтригувало, так це незвичайні круглі відмітини вздовж його стегнових кісток.

Вони просканували сліди і порівняли їх з тими, які залишили тварини в зоопарку, що гризуть кістки. Вони виявили, що сліди гепардів, левів, тигрів і леопардів дуже схожі на сліди на скелеті гладіатора.

Вони дійшли висновку, що травми були нанесені в момент смерті і були спричинені тим, що велика кішка тягла людину по землі.

"Ми могли встановити, що укуси були нанесені в момент смерті", - сказав Томпсон.

Він сказав, що таз не є тією частиною тіла, на яку зазвичай нападає лев, що припускає, що гладіатор бився і був убитий, перш ніж лев вкусив його і потягнув за стегно.

Скелет було виявлено в могилі з двома іншими людськими останками і перекрито кістками коня. Попередній аналіз кісток показав, що це був бестіарій, гладіатор, відправлений на видовищний бій зі звірами.

Малін Холст, викладач остеоархеології в Йоркському університеті, сказала, що ніколи не бачила нічого подібного за 30 років свого аналізу скелетів.

"Сліди укусів, ймовірно, були залишені левом, що підтверджує, що скелети, поховані на цвинтарі, були гладіаторами, а не солдатами або рабами, як спочатку вважали, і являють собою перше остеологічно підтверджене підтвердження взаємодії людини з великими хижаками в бойовій або розважальній ситуації в римському світі", - прокоментувала вона Холст, співавторка дослідження.

Додатковий аналіз останків показав, що у чоловіка були травми хребта і плеча через перевантаження спини. У нього також були ознаки запалення в легенях і стегнах, а його кістки показали, що він оговтався від недоїдання в дитинстві.

"Це надзвичайно захоплива знахідка, тому що тепер ми можемо почати створювати більш точне уявлення про те, якими були ці гладіатори за життя, і це також підтверджує присутність великих кішок і, можливо, інших екзотичних тварин на аренах", - сказала Холст.

"Ми часто уявляємо собі ці бої, що відбуваються у величних околицях Колізею в Римі, але ці останні знахідки показують, що ці спортивні заходи мали далеке поширення, далеко за межами центру основних римських територій. Амфітеатр, імовірно, існував у римському Йорку, але його ще не виявлено", - підсумували вчені.

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