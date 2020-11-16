Вода з поверхні планети досягає верхніх шарів атмосфери під час пилових бур.

Вода могла зникнути з Марса під впливом пилових бур, через які вона опиняється у верхніх шарах атмосфери, де її молекули розпадаються протягом кількох годин.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Science.

Вчені використовували у своїй роботі дані космічних апаратів Mars Atmosphere і Volatile Evolution.

Так, кількість води у верхніх шарах атмосфери змінювалося в залежності від сезону. Піку вона досягала в Південне літо і росла під час пилових бур.

Вчені виявили, що, коли Марс знаходиться найближче до Сонця, планета нагрівається. Коли відбуваються пилові бурі, вода з поверхні планети досягає верхніх шарів атмосфери, де перетворюється в атомарний водень, який згодом йде з атмосфери Марса в космос. Це відбувається раз на марсіанський рік.

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Одна глобальна пилова буря, що триває 45 днів, вивільняє в космос стільки ж води, скільки Марс втратив би в спокійний марсіанський рік, рівний 687 земним дням.

Відзначається, що цей процес пояснює втрату Марсом шару океану мільярд років тому товщиною майже півметра. Додаткові 17 сантиметрів були втрачені через пилові бурі, які посилюють підйом води у верхню атмосферу.

Піднятися у верхні шари атмосфери воді дозволяє досить висока температура гігропаузи. Наприклад, на Землі втрата води запобігається гігропаузою - холодним шаром атмосфери, де водяна пара конденсується.

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Автор: УНІАН