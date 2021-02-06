У цілі дослідницької програми International Mars Ice Mapper (I-MIM) входить картографування приповерхневих покладів льоду на Марсі.

Чотири космічні агентства оголосили про початок розробки плану нової дослідницької програми International Mars Ice Mapper.

У рамках програми в 2026 році до Марса відправляться чотири орбітальних апарати, які за допомогою радіолокації картографують приповерхневі поклади льоду на планеті, повідомляє N+1 із посиланням на NASA.

Вчених цікавить точне місце розташування приповерхневих покладів льоду, їхня глибина залягання і просторова протяжність. Крім того, місія допоможе визначити властивості пилу, реголіту і шарів гірських порід.

Отримані дані будуть доступні вченим по всьому світу і дозволять зрозуміти геологічну історію Марса, а також визначити потенційні наукові цілі для перших польотів людини на Марс.

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У програмі крім NASA беруть участь італійське і канадське космічні агентства, а також Японське агентство аерокосмічних досліджень. Найближчим часом розпочнеться розробка плану програми та розподіл обов'язків між агентствами.

Старт I-MIM запланований на 2026 рік, передбачається, що до Марса будуть відправлені чотири орбітальних апарати, оснащені радарами із синтезованою апертурою.

Область для радіолокаційного сканування буде знаходитися між 25 і 40 градусами північної широти і 25 і 40 градусами південної широти, а саме сканування буде вестися з висоти два кілометри.

Пошук води на Марсі

Пошук води на Марсі цікавий для планетологів з кількох причин: дослідження еволюції Червоної планети і ролі води в ній, вивчення придатності Марса для існування життя в минулому, а також планування майбутніх пілотованих польотів.

Сьогодні ми вже знаємо про марсіанську воду досить багато. Про існування потоків і резервуарів з водою говорять висохлі річища та осадові відкладення.

Сьогодні вченим відомо про поклади водяного льоду на поверхні Марса і під нею, а також про підлідні солоні озера.

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Автор: УНІАН