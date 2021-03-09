Як тільки бекапи опиняються на серверах хмарних компаній, їх безпека починає залежати тільки від постачальників хмарних послуг, які в минулому вже давали до них доступ правоохоронним органам за запитом.

Месенджер WhatsApp працює над функцією захисту резервних копій чатів паролями.

Читайте такожWhatsApp додав підтримку біометричної ідентифікації для веб-версіїВсі чати WhatsApp захищені наскрізним шифруванням, але це не поширюється на бекапи чатів, які зберігаються в хмарних сервісах, в тому числі iCloud і Google Drive, повідомляє kommersant з посиланням на The Verge.

Як тільки бекапи опиняються на серверах хмарних компаній, їх безпека починає залежати тільки від постачальників хмарних послуг, які в минулому вже давали до них доступ правоохоронним органам за запитом. Тому WhatsApp хоче убезпечити минулі листування користувачів, ввівши захист бекапів паролем. Раніше на WhatsApp обрушилася хвиля критики через нову угоду користувача, яка передбачає обмін даних з Facebook.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН