Користувачі Reddit обговорюють вірусне відео, на якому вчені запускають ракету під удар блискавки.
На записі видно, що слід від ракети загоряється яскраво-зеленим світлом і стає схожим на промінь.
"У цієї ракети є невеликий дріт, що тягнеться за нею, щоб викликати удари блискавки. Так вчені досліджують блискавку", - прокоментував відео один з користувачів.
Ракети з мідним проводом заземлення "притягують" удар. У цей момент дослідники збирають всі необхідні дані. Наприклад, записують звуки грому, вивчають природу всіх процесів, пов'язаних з блискавками.
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