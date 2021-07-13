Вчені випускають ракету з невеликим дротом, який тягнеться за нею, щоб викликати удар блискавки.

Користувачі Reddit обговорюють вірусне відео, на якому вчені запускають ракету під удар блискавки.

На записі видно, що слід від ракети загоряється яскраво-зеленим світлом і стає схожим на промінь.

"У цієї ракети є невеликий дріт, що тягнеться за нею, щоб викликати удари блискавки. Так вчені досліджують блискавку", - прокоментував відео один з користувачів.

Ракети з мідним проводом заземлення "притягують" удар. У цей момент дослідники збирають всі необхідні дані. Наприклад, записують звуки грому, вивчають природу всіх процесів, пов'язаних з блискавками.

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Автор: Денис Прядко