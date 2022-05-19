Вчені з Європейського космічного агентства (ESA) опублікували відео з космічного зонда, який обертається навколо Сонця.
Як повідомляє Science Alert, космічний корабель, що обертається навколо Сонця, вперше наблизився до Сонця і зняв цю зустріч в найдрібніших деталях.
26 березня сонячний орбітальний апарат Європейського космічного агентства увійшов в зону близького зближення, відому як перигелій, на відстані близько 48 мільйонів кілометрів всередині орбіти Меркурія. У цій близькості температура досягала близько 500 градусів за Цельсієм.
Космічний зонд побачив Сонце таким, яким ми його ніколи раніше не бачили, включно з докладними зображеннями зазвичай прихованих сонячних полюсів.
Як повідомляється, ці нові спостереження повинні надати безліч даних для вивчення поведінки Сонця, у тому числі його дикі магнітні поля і хаотичну погоду.
ESA випустила відео зустрічі, щоб побачити нашу чудову зірку з точки зору сонячного зонда.
Нагадаємо, британські вчені вважають, що виявили нову планету, на якій теоретично можливе життя, оскільки вона знаходиться в так званій "зоні населеності", де умови можуть забезпечувати наявність води в рідкому вигляді.
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