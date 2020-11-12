Гігантські корпорації збирають про вас інформацію, про яку ви навіть не підозрювали.

Великі компанії часто говорять про анонімність в Інтернеті і вживають заходів щодо захисту персональних даних користувача. Однак насправді реальної приватності в мережі не існує. Ваші сексуальні уподобання, зарплата і політичні інтереси давно відомі найбільшим у світі корпораціям. Частину відомостей ви розповідаєте їм при реєстрації та заповненні профілю, а іншу частину вони збирають і зберігають самі - так дозволяє угода користувача.

Навіщо компаніям ваші особисті дані

Дохід соцмереж, месенджерів та інших безкоштовних сайтів ґрунтується на рекламі. Рекламодавці платять сайтам, щоб показувати на них рекламу для користувача. Кожна реклама має свою цільову аудиторію - наприклад, одиноких жінок 35 років зі столиці з дітьми і постійною роботою. Щоб реклама показувалася потрібним користувачам, сайти надають інформацію про нас.

Таким чином сайти збирають цифровий портрет користувача: його вік, місце проживання, місце роботи, захоплення, життєва позиція, політичні переваги, фінансові операції і навіть сексуальні інтереси. Всі ці дані передаються рекламодавцям, які платять гроші за те, щоб їх реклама показувалася певним людям і була їм цікава.

Що знає про вас Google

Що знає про мене Гугл / фото REUTERS

Корпорація Гугл володіє великою кількістю сайтів і збирає з них найрізноманітнішу інформацію про вас. І робить це абсолютно легально - все це написано в призначених для користувача угодах. Гугл також володіє операційною системою Andriod для смартфонів.Тому все, що знає про вас телефон, знає і Гугл.

Пошукові запити

Гугл пам'ятає всі пошукові запити, які ви здійснювали з комп'ютера або телефону. Більш того, він може впізнати вас навіть якщо ви очистили історію пошуку або не увійшли у свій аккаунт. Гугл впізнає вас за моделлю пристрою, місцем розташування, IP-адресою, часовим поясом, файлах на пристрої. За цими параметрами він підлаштовує під вас пошукові запити і показує те, що вам може бути цікаво. Історію запитів можна подивитися тут.

Переміщення та розташування

Якщо у вас телефон на базі Android і ви нічого не змінювали в налаштуваннях, то Гугл записує інформацію про всі місця, які ви коли-небудь відвідували з телефоном, і зберігає вашу карту переміщень за кожен день. Гугл знає які магазини ви найчастіше відвідуєте, в якому районі живете і куди найчастіше їздите відпочивати - і цю інформацію він передає рекламодавцям. Ваша історія переміщення - тут.

Ваші програми

Гугл збирає інформацію про всі додатки, якими ви користуєтеся, якщо ви заходили в них через свій Гугл-аккаунт. Компанія аналізує як часто ви користуєтеся певними додатками, в який час доби і як довго. На основі цієї інформації він робить висновок про ваші захоплення, звички, режим дня і т. д.

Рекламні переваги

У вашому акаунті за замовчуванням включена Персоналізація реклами - щоб рекламодавці могли показувати вам ті товари, які ви швидше за все купите. Відключити її, а також подивитися на себе очима рекламодавців можна тут. Тут ви також можете дізнатися, скільки вам років на думку компанії, яка у вас вища освіту, і чи перебуваєте ви у відносинах.

Інформація від YouTube

Компанія аналізує всі відео, які ви дивитеся, і зберігає вашу історію пошуку. Гугл зберігає інформацію по тривалості переглядів, ключовим моментам відео, швидкості відтворення, підписок і ще по десятках параметрів. Ці дані дуже багато говорять про вас: ваші політичні погляди, ставлення до шлюбу, релігійні погляди і цікаві для вас товари. Все це дозволяє показувати вам вигідну рекламодавцям рекламу. Ваші дані від YouTube знаходяться тут.

А по цим посиланням ви можете завантажити ваш повний цифровий профіль з усім даними, які зібрала про вас компанія Гугл.

Що відомо про вас Фейсбуку

Компанія Фейсбук також дуже цікавиться вашими особистими даними. Компанія отримує дані про кожну відкриту вами сторінку, де є кнопка "Поділитися на Фейсбуці" або "Мені подобається". Це означає, що Фейсбук знає все про ваші уподобання, інтереси, роботу, друзів, відвідувані місця і таємні захоплення.

За вашими лайками, переглядами, коментарями Фейсбук вирішує, які у вас погляди і інтереси, і яким компаніям ви можете бути цікаві.

Фейсбук збирає багато даних, але вони глибоко заховані в системі і не так очевидні користувачеві. За цим посиланням можна подивитися інформацію, яку соцмережа знає про вас. В архіві можна знайти, що Фейсбук знає вашу адресну книгу, бачить історію браузера і завантаження, бачить що ви відправляєте іншим користувачам і записує події з вашого календаря.

У розділі "Рекламодавці та компанії" ви знайдете інформацію про компанії, що завантажили в Фейсбук дані про вас і використовують їх в рекламі. Багато користувачів відзначають, що ніколи не чули про компанії на цій сторінці, хоча їм доступні телефони та електронні пошти користувачів.

З цього посилання можна завантажити весь архів даних, які фейсбук знає про вас. Компанія дійсно зберігає всю інформацію про вас, до якої можна дотягнутися.

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Автор: Катерина Пулатова