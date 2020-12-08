Уряд профінансує онлайн-сервіс для побачень на основі ШI, щоб японці частіше утворювали пари.

Японський уряд має намір інвестувати близько 19 мільйонів доларів у розвиток додатків для знайомств на основі технологій штучного інтелекту. Таким чином в Токіо хочуть боротися за підвищення рівня народжуваності.

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Як повідомляє WION, рівень народжуваності в Японії на сьогодні залишається одним з найнижчих у світі і продовжує падати. Це викликає занепокоєння в уряді.

Для вирішення проблеми держава вирішила профінансувати проекти на основі ШІ, які будуть працювати як сайти для знайомств і допомагати людям утворювати пари. На цю мету уряд має намір виділити 2 мільярди єн (близько 19 мільйонів доларів).

Зазначається, що в Японії популярні традиційні сайти і онлайн-сервіси для побачень. Але уряд вперше надає підтримку проекту матчмейкінгу на основі ШІ.

Передбачається, що штучний інтелект буде обробляти великі масиви даних користувачів і робити висновки про їх сумісність.

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Автор: Дмитро Захаров