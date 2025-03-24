Загадкова мумія під назвою "Баширі" полонить уми єгиптологів уже понад століття, але жоден учений так і не розкрив її.

Мумія, відома як "Недоторканна", була виявлена відомим єгиптологом Говардом Картером у 1919 році в районі Долини царів стародавнього міста Луксор.

Вона вразила вчених тим, що метод, використаний для зав'язування бальзамуючих полотен цього стародавнього тіла, не використовувався для жодної іншої мумії. Обгортання тканин створило візерунок на обличчі мумії, який нагадує дизайн єгипетських пірамід, пише Euronews.

Точність і витонченість обгортання мумії дозволили припустити, що за життя це була дуже шанована людина в давньоєгипетському суспільстві. Але його особистість залишається невідомою. Вчені могли б провести розтин муміфікованих тканин для його вивчення, але річ у тім, що таке втручання завдасть непоправної шкоди унікальній техніці муміфікації.

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КТ і рентген, виконані без дотику до мумії, показали дослідникам, що мумія "Баширі" належить чоловікові зростом близько 167 см. Вчені стверджують, що мумія датується періодом Птолемеїв, між 2-м і початком 3-го століття до н. е. Мистецтво муміфікації досягло свого піку в цю епоху. Мумія, яка проливає нове світло на похоронні обряди в період Птолемеїв, зараз зберігається в Єгипетському музеї в Каїрі.

Вчені зазначили, що тканини і малюнки на обличчі мумії нагадують архітектуру єгипетських пірамід, що може вказувати на ступінь поваги і високий статус цієї людини в суспільстві.

Відкриття тканини мумії - найпряміший спосіб отримати інформацію про рештки, що знаходяться в ній. Але ці тканини дуже ніжні і тендітні, і їх пошкодження знищить єдиний відомий приклад цієї техніки муміфікації.

З цієї причини фахівці використовували неінвазивні методи, такі як комп'ютерна томографія і рентген.

Дослідники зазначили, що спостереження за декоративним зовнішнім виглядом мумії дає інформацію про місце цієї людини в житті. Наприклад, бічний замок на її грудях зроблений з кількох рядів намистин і має щербини у формі голови яструба, що вважається ознакою багатства і впливу.

Ліф, що вкриває тіло мумії, містить сцени покійного, який лежить на ліжку в оточенні божеств Ісіди та Нефтиди. Також поруч із ним присутні чотири сини бога Гора, дитини Ісіди.

На облицюванні муміфікованих ніг також зображені два Анубіси, боги поховання. Ці деталі вказують на те, що ця людина була дуже заможною і важливою, але жодна з цих підказок не призвела до відкриття його імені.

Єдиною збереженою вказівкою на особу цієї людини є напис, наспіх зроблений всередині його гробниці, який може бути ім'ям "Баширі" або "Нено". Однак експерти досі не змогли з упевненістю визначити, яке ім'я є правильним.

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Наприкінці минулого року стало відомо, що в єгипетській гробниці з таємничими муміями знайшли золоті язики та нігті. Науковці зізналися, що їх вразили такі знахідки.

А в середині лютого вчені поділилися висновком про те, що давньоєгипетські мумії все ще зберігають приємний запах, навіть після 5000 років, проведених у саркофазі.

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