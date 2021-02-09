Європейське космічне агентство вперше за 11 років шукає нових астронавтів.
Читайте такожУ SpaceX скасували запуск ракети-носія з міні-супутникамиПро це повідомляється на сайті ЄКА.
Новачки працюватимуть разом з теперішніми астронавтами ЄКА, оскільки Європа "вступає в нову еру освоєння космосу".
В агентстві настійно рекомендують жінкам подавати заявки, оскільки вони прагнуть розширити гендерну різноманітність у своїх рядах.
Вакансія буде відкрита з 31 березня по 28 травня 2021 року. В ЄКА будуть розглядати заявки тільки протягом цього часу. Після цього почнеться процес відбору, який, як очікується, завершиться в жовтні 2022 року.
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